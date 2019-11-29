В Белоруссии запретят одноразовую пластиковую посуду в ресторанах и кафе

В Белоруссии с 2021 года запретят использование и продажу одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания. Об этом сообщило белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).



На какую посуду будет распространяться запрет, пока неизвестно. МАРТ должен разработать ее перечень в течение трех месяцев.



Постановление о запрете одноразовой пластиковой посуды в заведениях общепита приняло белорусское правительство. 28 ноября его зарегистрировали в Национальном реестре правовых актов. Текст документа пока не опубликован.



В марте 2019 года в Белоруссии была принята директива президента, которая предусматривает снижение использования полиэтиленовой упаковки и замещение ее упаковкой из стекла и бумаги.



В ноябре «Гринпис» призвал запретить в России одноразовые пакеты, влажные салфетки и трубочки для напитков. До этого Минпромторг поддержал сокращение использования пластика в упаковке, но призвал осторожно подходить к запрету пластиковых пакетов.



В марте 2019-го Европарламент одобрил запрет на одноразовые пластиковые изделия на территории ЕС с 2021 года. В апреле в Грузии запретили пластиковые пакеты (за исключением биоразлагаемых).



Пластиковые изделия составляют 85% всего мусора в Мировом океане. Около половины этих пластиковых изделий — одноразовые.

