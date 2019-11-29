«Черная пятница», или #анижедевочки

С грустью вынужден констатировать следующий факт: истерия по поводу распродаж в маркетах значительно превышает массовую консолидацию нации по поводу зверств НКВД в отношении проукраински настроенных патриотов. Когда мне на телефон пришла эсемеска от магазина Sekunda «Купи пять пар наручных часов и получи 1000 грн. в подарок», я задумался. А вот сколько еще нужно обесчестить проукраински настроенных патриотов, чтобы миллионы киевлян и гостей столицы из солнечной Грузии вышли на улицы и крыши мегаполисов?



31 ноября, точнее, в ночь с субботы на воскресенье, вся прогрессивная международная общественность, включая канадскую диаспору, отмечает большой траурный праздник. Не мне вам говорить, что ровно шесть лет назад, буквально секунда в секунду, группа потерявших человеческих облик омоновцев зверски избила детей, греющихся возле костра на майдане. Кадры избиения деток, которые непрерывно крутил телеканал Левочкина «Интер», потрясли всех. До сих пор в ушах стоит крик Инны Богословской «анижедети». Возможно, кричала не она, но народная молва именно ей приписывает сомнительную честь создания мэма #анижедети. Детки, правда, попались довольно великовозрастные. По спискам «кровавого МВД» были задержаны иногородние жители, в основном из Галичины, средний возраст «анижедетей» составлял 27-29 лет. Но, понятное дело, в те прекрасные годы, когда почти юный квартирооптимист Серега Лещенко только-только приценивался к новой хате в Киеве, на такие мелочи никто не обращал внимания. Началась неотвратимая эволюция достоинства, Парубий нашел палки, вооружил ими самых лучших и достойных представителей эволюционной лестницы, и именно так зародилась «самооборона майдана».



До памятной даты осталось буквально несколько распродаж, и что я вижу? София Федина (мандатоноска из парламентской конюшни «ПЕС») и Маруся с погонялом Конебой стали классическими жертвами произвола власти. Смотрите, какая вопиющая несправедливость

После такой бешеной накачки социальных сетей везде должны были появиться объявления: 31 ноября, в печальную годовщину избиения «анижедетей», состоится массовое вече на майдане против репрессий «анижедевочек» (вариант: «анижематерей»)

До памятной даты осталось буквально несколько распродаж, и что я вижу? София Федина (мандатоноска из парламентской конюшни «ПЕС») и Маруся с погонялом Конебой стали классическими жертвами произвола власти. Смотрите, какая вопиющая несправедливость: вот стоило только двум представительницам львовского бомонда выступить с предложением «замочить этого пи...ра в сортире», как начались страшные репрессии. Под дверь Федины неизвестные лица просунули повестку в ГБР. А София же творческая натура! Она же переживает из-за неправильно наложенной туши на правое веко с полувыщипанными ресницами, а тут брутальные мужчины, агрессивно настроенные, намекают на готовность к встрече. Но вот фактическое изнасилование в собственном доме волонтерки и директора полигона – это, знаете ли, уже ни в какие ворота не лезет. Вся страна в лице аудитории телеканала «Прямой» наблюдала за коротким видео, снятым Марусей в начале беспредела. У меня кулаки сжимались в бессильной ярости. Я тут, а она там, на холодном полу, возле стиральной машины. Как так, почему на шестом году устойчивого празднования голодомора в стране происходят такие невероятные бесчинства?По моим расчетам еще вчера, до начала финальных распродаж, вокруг Маруси Мухобой и той же Федины должны были сплотиться минимум полтора миллиона проукраински настроенных патриотов с легким стрелковым вооружением. На всех футболки с надписью «Жесуимаруся», «Ни сталинизму», «Панду за граты». Не, разве я не логично рассуждаю? На глазах всего патриотического сообщества, широко представленного в «Фейсбуке», был совершен акт публичного надругательства над волонтерской честью и достоинством Маруси Дятлобой. Почитайте пост Ирины Геращенко по этому поводу. Это же буквально «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицина, только в очень идиотском изложении. Ира очень точно ухватила суть репрессивной машины Зеленского и красочно описала атмосферу страха, характерную для тридцатых годов прошлого века. Образ маленькой девочки в вышиванке, попавшей под каток безжалостной сталинской машины во главе с Берией, так и просится, с…ка, на холст. А вы читали заявление фракции «ПЕС» по поводу катування Маруси Хомякобой? Ребята, это же шедевр, полный тонких аллегорий, сарказма, намеков на половую потенцию и прочих фирменных приколов Петра Алексеевича.Вспомнили так называемое «яичное покушение» на Виктора Януковича. Когда в Федоровича кинули яйцом, а он так испугался, что упал на землю и стал биться в конвульсиях. Очень уместно. Наверное, мы все пропустили тот момент, когда следователи ГБР кидали в Марусю Штайнмайербой яйцами, кирпичами и упаковками «Сникерса», приобретенного с бешеной скидкой. А она такая стоит, широко расставив ноги, и с невыразимым достоинством принимает зверские удары судьбы. С…ка, до слез!После такой бешеной накачки социальных сетей везде должны были появиться объявления: 31 ноября, в печальную годовщину избиения «анижедетей», состоится массовое вече на майдане против репрессий «анижедевочек» (вариант: «анижематерей»). Актуальными лозунгами акции должны стать «Нет возврату в сталинское прошлое!», «Зеленский – это Берия сегодня!», «Нет троцкизму!», «Пи…сы тоже люди» и так далее. Ведь чем всегда отличались проукраинские (не путать с проевропейскими) патриоты? Способностью к быстрой самоорганизации, массовым написанием постов и доносами в органы власти. Благодаря откровенно провокационным действиям сталинского режима Богдана–Зеленского–Трубы появился прекрасный повод отстоять достоинство нации в лице Маруси и Софийки. Ведь вокруг кого еще должны сплачиваться миллионы европейски ориентированных жителей нации? Ну не вокруг же Клитиной, естественно. Гигантские колонны неравнодушных патриотов по моим расчетам в ближайшие часы выдвинутся в направлении майдана. Или не выдвинутся? Что-то мне подсказывает: запугали сталинские репрессии пассионарную часть нашего великого социума. Плюс финальные распродажи в «черную пятницу». Но верю: ежовщина, знаете ли, не пройдет! Не те сейчас времена, что тогда! Маруся еще покажет! Или не покажет… Не будем забегать вперед.