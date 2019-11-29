«Борис Патон. Человек будущего»: «Интер» снял документальный проект ко дню рождения известного ученого

В субботу, 30 ноября, в 11:00 телеканал «Интер» покажет премьеру документального проекта собственного производства «Борис Патон. Человек будущего» – о гениальном ученом, известном академике, президенте Национальной академии наук Украины. Борис Евгеньевич Патон – дважды Герой Социалистического Труда, первый Герой Украины, старейший в мире президент государственной Академии наук. 27 ноября 2019 года ему исполняется 101 год.



У него на глазах менялись правители, границы государств, эпохи. Борис Патон – не просто свидетель главных событий, которые пережило человечество за последние 100 лет. Он их участник, один из тех, кто создавал историю. Помог победить в Великой Отечественной войне и защитить мир от ядерной катастрофы. Сделал космос ближе к человеку, помог осуществить прорыв в медицине и спасти тысячи жизней после аварии на ЧАЭС. Сегодня блики патоновской сварки озаряют весь мир. И даже сейчас, несмотря на почтенный возраст, Борис Евгеньевич продолжает работать почти круглосуточно. И по-прежнему остается человеком будущего: его открытия опережают время, меняют мир и жизни людей.



Всю жизнь Борис Патон посвятил науке. Очень символично, что родился он 27 ноября 1918 года – в день, когда начала свою деятельность Национальная академия наук Украины, которую он возглавляет уже более полувека. На сегодняшний день он старейший президент государственной Академии наук в мире – и по возрасту, и по сроку пребывания в должности. Сейчас в академии около 200 научных подразделений, где работает почти 30 тысяч сотрудников. Это «интеллектуальный золотой запас» страны, которым руководит Борис Патон.



«Любой, кто слышал имя Бориса Патона, понимает, в чем важность этого человека для нас, для нашей страны и в целом для всего мира, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Такие люди рождаются нечасто. Люди, которые навсегда остаются в истории. Спасибо огромное Борису Евгеньевичу за то, что он согласился уделить нам время. Для нас это большая честь. Миллионы людей, которые будут смотреть документальный проект в эфире «Интера» или потом в YouTube, имеют уникальную возможность посредством экрана общаться с выдающимся человеком. Когда слушаешь таких людей, личностей такого масштаба, у тебя появляются другие мысли, ты сам становишься другим. На таких людях, как Борис Патон, держится мир. Это высокопарная фраза, но в данном случае она абсолютно уместна. Он нашел свое призвание. Его жизнь, как говорит один из героев фильма – первый вице-президент Национальной академии наук Украины Антон Наумовец, – это служение Отечеству. И служение вообще всему человечеству. Изобретения Патона уникальны для всего мира и для развития человечества в целом».



В документальном проекте телезрителей ждет эксклюзивное интервью с Борисом Патоном. Также о нашем великом современнике расскажут знаменитые ученые, историки, космонавты и врачи. Те, кто знаком с Борисом Евгеньевичем, кто сотрудничал с ним и кто использует разработки ученого в своей работе. Практически весь документальный проект построен на уникальных эксклюзивных интервью. Герои фильма рассказывают неизвестные факты о событиях, очевидцами или участниками которых они были. Среди них – легендарные летчики-космонавты, дважды Герои Советского Союза Светлана Савицкая и Владимир Джанибеков, которые в 1984 году провели первый в истории эксперимент по сварке металла в открытом космосе, испытав революционную разработку Института Патона. Такие люди редко дают интервью. Поэтому ценность их слов очень весома.







Разработки и изобретения Бориса Патона используются в космосе, на земле, под землей, в воздухе и под водой. Специально для документального проекта «Борис Патон. Человек будущего» повторили еще один уникальный эксперимент – сварку под водой – в лаборатории Института Патона, где было создано высокоточное оборудование для этого.



Отдельное внимание в фильме будет уделено отношениям Бориса Патона с отцом Евгением Оскаровичем, по стопам которого пошел академик. Будущий президент Национальной академии наук перенял у знаменитого папы очень многое: и работоспособность, и подход к работе, и подход к жизни. Также пойдет речь и о дружбе двух великих людей – выдающихся ученых Бориса Патона и Сергея Королева. Свои космические успехи Борис Евгеньевич посвятил памяти Сергея Павловича, или, как он по-дружески называл его, «своему С. П.».



Борис Евгеньевич Патон – символ целой эпохи. Эпохи дерзких идей, гениальных научных открытий, талантливых и отчаянно смелых людей. Не пропустите документальную премьеру ко дню рождения легендарного ученого. 30 ноября в 11:00 на «Интере» – документальный проект «Борис Патон. Человек будущего».



Документальный проект «Борис Патон. Человек будущего»

Автор: Егор Высоцкий

Режиссер-постановщик: Ольга Лазебник

Оператор-постановщик: Владислав Дегтярь

Главный редактор телеканала «Интер»: Антон Никитин

Генеральный продюсер проекта, руководитель Inter Media Group: Анна Безлюдная

