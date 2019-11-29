Суд продлил арест Пашинского

Печерский районный суд Киева принял решение о продлении до 29 января 2020 года меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога народному депутату Верховной Рады VIII созыва Сергею Пашинскому, которого подозревают в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения.



Соответствующее решение было зачитано на заседании суда в пятницу. При этом суд отказал в удовлетворении ряда ходатайств о взятии Пашинского на поруки, которые подавали, в том числе, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, экс-нардеп Андрей Тетерук.



В ходе заседания Пашинский заявил, что инцидент, во время которого он защищал свою жену, используют для того, чтобы "сфальсифицировать против него дело и незаконно бросить за решетку". Политик настаивает, что в ходе конфликта действовал в пределах необходимой самообороны.



Политик подчеркнул, что не боится "непутевых, наскоро слепленных подозрений". "Это не получилось у Януковича и его окружения, у вас тем более не получится", - сказал Пашинский, обращаясь к прокурорам.



Отвечая на вопрос журналистов, будет ли подаваться апелляция, Пашинский сказал: "Конечно, будем подавать апелляцию".



"Будем апеллировать в Европейский суд. Хотя я сразу хочу сказать, чтоб не было никаких сенсаций: в Европейском суде уже из Украины тысячи исков, и мы понимаем, что это затянется во времени. Но мы пройдем весь этот путь", - добавил он.



Как сообщалось, Печерский райсуд избрал меру пресечения Пашинскому в виде содержания под стражей 17 октября.



4 октября 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Пашинского о подозрении в причинении ранения мужчине в Киевской области. В сообщении ГБР указано, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19. Вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.



9 октября директор ГБР Роман Труба заявил о возможной переквалификации "дела Пашинского" и отмечает, что потерпевший более 2,5 лет не был признан таковым.

