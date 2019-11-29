Выручка Газпрома от продажи газа в Европу резко упала

За девять месяцев 2019 года чистая выручка российского Газпрома от продажи газа в Европу и другие страны дальнего зарубежья упала на 242 миллиарда рублей (12%). Об этом говорится в отчете компании.



Причиной такого результата названы падение на 8% объема поставок, а также снижение средних цен на газ на 5% в рублевом выражении и на 10% - в долларовом.



Потери на европейском рынке привели к снижению всей чистой выручки от продажи газа на 8%. При этом на рынке стран постсоветского пространства и внутреннем выручка Газпрома выросла на 6% и 5% соответственно. По большей части это связано с увеличением средних цен как в рублях, так и в долларах.



В целом, прибыль от продаж Газпрома сократилась на 29% (973 миллиарда против 1,39 триллиона рублей), но за счет снижения финансовых расходов компании удалось увеличить чистую прибыль на 4%.

