Альперину в суд вызвали "скорую"

Избрание меры пресечения одесскому бизнесмену Вадиму Альперину в Высшем антикоррупционном суде затягивается из-за занятости одного из его адвокатов в другом процессе.



Прокурор Специализированной прокуратуры Роман Сымкив выступил против удовлетворения указанного ходатайства. Он отметил, что Альперин был задержан детективами НАБУ 27 ноября и в субботу, 30 ноября, заканчивается разрешенный трехдневный срок его содержания под стражей без решения суда.



"Суббота - выходной день, поэтому если сегодня ему не изберут меру пресечения, мы будем вынуждены отпустить Альперина", - аргументировал прокурор.



В свою очередь следственная судья Наталья Мовчан отложила рассмотрение дела на 12.40.



Позже адвокаты Альперина выразили ходатайство о продлении перерыва в связи с тем, что якобы их подзащитный чувствует себя плохо и требует осмотра врачей.



Судья объявила перерыв до 14.00. Сейчас в суде ожидают "скорую помощь".



Как сообщалось, САП намерен ходатайствовать в суде об избрании Альперину меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 288 млн грн.



Детективы НАБУ задержали Альперина 27 ноября в САП, куда он пришел добровольно на допрос. Впоследствии ему объявили подозрение. Следствие считает Альперина руководителем преступной организации, совершавшей преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.



В этом деле фигурируют еще десять человек, задержанных 26 ноября. Среди них - семеро работников таможни.

