Пятов попал в символическую сборную отбора Евро-2020

Вместе с украинским вратарем в сборную вошли звездные Серхио Рамос, Бернарду Силва, Вейналдум, Депай, Кейн, Стерлинг.







Вратарь сборной Украины Андрей Пятов вошел в символическую сборную квалификации Евро-2020 FedEx Perfomance Zone Team, сообщает страница Евро-2020 в Twitter.



В квалификации Пятов сыграл все 8 матчей, пропустил 4 мяча.



Также Пятов - лучший вратарь квалификации Евро-2020 по данным InStat среди тех, кто сыграл больше половины матчей.



Напомним, жеребьевка финального турнира чемпионата Европы-2020 состоится в субботу, 30 ноября, в Бухаресте (Румыния). Начало жеребьевки - в 19:00.



