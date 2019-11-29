Квасневский рассказал, как Байден-младший попал в компанию Burisma

Бывший президент Польши Александр Квасневский, который входит в совет директоров украинской газовой компании Burisma, заявил, что сын бывшего американского вице-президента США Джо Байдена - Хантер Байден действительно был избран членом ее наблюдательного совета "через свое имя". Об этом он рассказал в интервью для Associated Press, передает УНН.



В то же время, как пишет издание, Квасневский настаивал на том, что Байден является активным членом совета директоров, который помогает компании, и что он никогда не использовал свои отношения со своим отцом, Джо Байденом, для продвижения интересов компании.



"Я понимаю, что если кто-то просит меня принять участие в каком-то проекте, то это не только потому, что я хороший, но и потому, что я Квасневский и я бывший президент Польши. И все это взаимосвязано. Люди без имени - никто. Быть Байденом не так уж и плохо. Хорошее имя", - сказал он.



Квасневский также сказал, что члены Burisma никогда не пытались использовать Хантера Байдена, чтобы склонить администрацию Барака Обамы к сотрудничеству, когда Джо Байден был вице-президентом.



"Он был нормальным членом этой группы. Мы не спрашивали его - и он никогда ничего не говорил за своего отца", - сказал бывший вице-президент.



С его слов, Хантер Байден провел исследование и представил уникальную перспективу для компании, в том числе в области корпоративного управления, рынков капитала и газового бурового оборудования, где американцы являются мировыми лидерами.



Квасневский также заявил, что обращение личного адвоката Трампа Руди Джулиани к прокурору Украины с просьбой получить комментарии о том, что Burisma коррумпированная, создали опасную ситуацию для компании.



Когда его попросили прокомментировать слова Трампа, который назвал Хантера Байдена "позором" из-за его связей с Burisma, Квасневский в ответ заявил: "этот человек говорит о ком-то, кто опозорился? Дональд Трамп? Он не должен этого говорить".



Как пишет издание, основатель Burisma Николай Злочевский, который был министром природных ресурсов при экс-президенте Украины Викторе Януковиче, столкнулся с проблемами после побега последнего из страны в 2014 году. Прокуроры обвинили Злочевского в злоупотреблении служебным положением с целью хищения государственных средств.



Именно в этом контексте в 2014 году Квасневский, Хантер Байден и другие были приглашены в совет директоров в рамках стратегии Burisma по очистке репутации компании, пишет издание.



Стратегия сработала, и компания продолжила свою деятельность. Однако Злочевскому, который проживает за границей, все еще грозит расследование по подозрению в хищении в особо крупных размерах.



Квасневский признал, что в компании непростое прошлое, "потому что прошлое всех компаний, всех судеб в Украине, говоря дипломатическим языком, очень сложное".



"Но сейчас компания действительно хорошо организована. Они хотят работать по правилам. Роль этой компании очень важна для Украины, потому что успех Burisma означает меньшую зависимость Украины от России", - сказал Квасневский.



Он в шутку назвал Burisma "самой популярной компанией в Соединенных Штатах", но также отметил, что коллеги из Burisma расстроены тем, что их втянули в скандал и чувствуют себя "моряками на маленькой лодке посреди циклона".



"Для компании сейчас трудное время. И они невиновны в этой ситуации", - сказал он.



Напомним, 24 сентября спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси было инициировано расследование по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу.



Расследование было начато в связи с заявлением анонимного информатора, по словам которого, Трамп в июле 2019 года давил на Президента Украины Владимира Зеленского, призывая последнего расследовать причастность к коррупционным схемам Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, в рамках его деятельности как члена правления компании Burisma.



Джо Байден является вероятным оппонентом Трампа на президентских выборах в США 2020 года.



Белый дом позже опубликовал меморандум разговора Трампа с Зеленским, который подтвердил, что Трамп просил Зеленского "разобраться" в вопросе с Байденом.



Стоит также отметить, что на прошлой неделе народный депутат Александр Дубинский заявил, что компания Burisma была одним из элементов, связывавший многолетнюю схему по выводу средств из украинского бюджета на счета американских инвестиционных фондов.



Злочевского также подозревают в завладении деньгами на сумму 800 млн грн, а также в отмывании преступных доходов.

