SmartTender: надійний ресурс для державних закупівель

Інтернет-майданчик SmartTender пропонує широкі можливості для проведення тендерів та здійснення державних закупівель. На тендерах можна придбати як товари (витратні матеріали, транспортні засоби, об'єкти нерухомості, обладнання), так і послуги в будівельній, промисловій, логістичній сфері. Допускається проведення тендерів для продажу або передачі товару в оренду, тому підприємства отримують розширені можливості вибрати надійного постачальника за найбільш вигідною ціною.

Особливості проведення торгів та необхідні документи

Оскільки відсутня достатня законодавча база для проведення тендерів, ресурс, який пропонує державні закупівлі онлайн, має жорсткі правила регламентації процесу закупівель, виставляються певні вимоги до постачальників товарів та послуг.

Документація для тендерів затверджується їх ініціатором, може різнитись в залежності від особливостей поставок. Основний пакет документації включає наступні документи:

запрошення до участі в тендері;



запит на надсилання комерційної пропозиції;



вимоги до продавців;



проектні документи;



умови, яким повинні задовольняти учасники тендеру;



правила прийняття участі у державній закупівлі.

Щоб стати учасником державних закупівель на даному майданчику, необхідно пройти реєстрацію в якості організатора торгів, після чого надається доступ до особистого кабінету. Після цього користувач може ініціювати проведення торгів, скориставшись зрозумілою поетапною інструкцією. Закупівлі на ресурсі можуть проводитись у вигляді аукціонних торгів або запиту пропозицій від постачальників.

Класифікація тендерів та вартість участі

Закупівлі на майданчику розділяються за певними критеріями:

за складом учасників: відкриті для всіх учасників та закриті, в яких можуть прийняти участь лише запрошені підприємства;



за зміною вимог до закупівель: одно етапні, які проводяться без додаткових переговорів, та двох етапні, які включають переговори, внесення змін та правок до технічного завдання, аналіз пропозицій).

Коли визначається переможець торгів, формується протокол, де зазначаються фактичні умови поставки та результати проведеного аукціону. Протокол підписується в термін, зазначений у документації замовника закупівлі. Фінальним етапом проведення торгів стає підписання договору з переможцем.

На ресурсі для онлайн-торгів SmartTender пропонується декілька тарифних планів: базовий за 3000 грн. та розширений за 6000 грн. У другому випадку учасники отримують додаткові можливості в залежності від типу закупівель. При необхідності замовнику доступний індивідуальний інтерфейс, формування звітів та зв`язок з ERP-системою, інші допоміжні опції.

Електронний майданчик пропонує ефективні рішення для закупівель. Серед переваг ресурсу спрощена реєстрація, вигідні умови, зрозумілий інтерфейс, аналітика і адаптивні інструменти для максимального спрощення процесу закупівель.