Передача ПриватБанка Кабмину состоялась в конце сентября

Передача государственного ПриватБанка (Киев) из управления Министерства финансов Кабинету министров состоялась 25 сентября 2019 года, согласно требованиям законодательства, сообщил Минфин агентству "Интерфакс-Украина".



"Министерство финансов в соответствии с требованиями закона "О банках и банковской деятельности" передало полномочия по управлению ценными бумагами АО КБ "ПриватБанк", учет которых ведется на счетах в ценных бумагах на имя государства, Кабинету министров Украины 25 сентября 2019 года", – говорится в ответе министерства на запрос агентства.



Согласно закону от 5 июля 2018 года № 2491-VIII об усовершенствовании функционирования финансового сектора в Украине, новая редакция ст.7 "Государственные банки" закона о банках предусматривает, что функции по управлению корпоративными правами государства в госбанке осуществляет Кабинет министров, пояснил Минфин. Эта статья начала применяться к ПриватБанку с 30 апреля 2019 года.



Поскольку Ощадбанк и Укрэксимбанк (оба – Киев) были созданы как госбанки, их акции постоянно находились в управлении Кабмина.



"АО КБ "ПриватБанк" стал государственным в понимании ст. 7 закона о банках 30 апреля 2019 года", – подчеркнул Минфин.

