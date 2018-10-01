Обустройство поверхностного водоотвода: пошаговая инструкция от экспертов

Система поверхностного водоотвода помогает направить большой поток ливневых вод с участка и крыш зданий по заранее проложенным каналам до места централизованного сбора. Благодаря такому механизму вода не размывает грунт, во дворе отсутствуют лужи, а фундаменты строений всегда остаются сухими и крепкими.

Мы обратились к специалистам строительной компании Импекс Груп с просьбой подробно рассказать, как правильно обустроить водоотведение на участке. Ответы экспертов помогли нам подготовить небольшую инструкцию, которой мы сейчас поделимся с вами.

Проектирование системы

Специалисты рекомендуют начать подготовительные работы с детального планирования и отрисовки расположения всех элементов системы на бумаге. Такая проработка позволит получить детальную схему водоотвода и устранить возможные проблемы еще до начала фактических работ.

В схеме обязательно нужно указать:

длину каждого участка водоотвода;

соблюдение уклона и перепада высот;

примыкания разных веток;

точки сбора воды с крыш;

расположение люков и колодца для приема воды.

Чем детальнее и точнее будет проработана схема, тем меньше ошибок вы сделаете, а значит сохраните время и деньги.

Подбор материалов ливневого водоотвода

Следующий этап – выбор и закупка необходимых материалов. Эксперты рассказали, что ливневая канализация Импекс Груп состоит из целого ряда различных элементов:

водоприемных лотков;

ливневых решеток и дождеприемников;

пескоуловителей;

систем точечного водоотвода;

дренажных газонных решеток.

В первую очередь необходимо определиться с производительностью системы водоотвода и материалом элементов, из которых она будет сделана. Например, приемные лотки могут иметь разную глубину и ширину, от чего напрямую зависит их пропускная способность. Кроме этого, они бывают полимерпесчаными, сделанными из бетона, полимербетона или пластика. Цена и рабочие характеристики у каждого типа изделий разные, поэтому перед укладкой необходимо проконсультироваться со специалистом и выяснить, какой тип лучше всего подходит под особенности вашего участка.

Земляные работы и правила установки элементов водоотвода

На третьем этапе проводятся основные работы по подготовке траншей, укладке лотков и обустройству приемного колодца. Специалисты компании https://331.com.ua/ рассказали несколько важных правил, которые помогут выполнить монтаж водоотводящей системы максимально точно и без ошибок:

нужно обязательно соблюдать уклон, чтобы вода естественным образом стекала и не застаивалась ни на поверхности, ни внутри трубопровода;

ширина траншеи для укладки лотка должна быть на 20 см шире него, чтобы вы смогли подготовить качественную засыпку и точно выдержать уклон;

после финального монтажа дренажная решетка должна быть на 2-4 мм ниже уровня поверхности. Это обеспечит качественный прием воды при любых условиях и позволит навсегда забыть о лужах во дворе;

пластиковые желоба нужно монтировать только с установленными решетками, ведь после засыпки они могут деформироваться.

Соблюдайте эту инструкцию и не забывайте о полезных советах экспертов. В таком случае вам удастся даже собственными силами выполнить качественный и быстрый монтаж ливневой канализации. Успешной работы!