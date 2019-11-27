НАТО увеличит военные расходы на $400 млрд

Североатлантический альянс в течение пяти лет увеличит оборонные расходы на $400 млрд. Об этом в пятницу, 29 ноября, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Совокупное увеличение военных расходов НАТО к 2024 году составит $400 млрд (по сравнению с 2016 годом). Это беспрецедентный прогресс", - заявил генсек.



Также он рассказал о повестке саммита лидеров стран-членов НАТО, который состоится 3-4 декабря в Лондоне.



"Лидеры НАТО в Лондоне разовьют эти достижения, примут решения по ряду вопросов, включая тему повышения готовности сил альянса, по космосу, борьбе с терроризмом", - сказал он.



Он подчеркнул, что лидеры альянса также утвердят принятое 22 ноября министрами иностранных дел НАТО решение о признании космоса одной из сфер операционной деятельности НАТО, наряду с сушей, морем, воздушным и киберпространством.



Также на саммите обсудят отношения с Россией и контроль над вооружениями после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.



По словам Столтенберга, альянас не видит агрессивных действий России против стран - членов, но должна реагировать на рост военных возможностей Москвы.



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"Мы согласовали политику НАТО по отношению к России. Это двойной подход - сдерживание и оборона, одновременно мы ведем политический диалог с Россией, которая является нашим соседом. Мы стремимся к лучшим взаимоотношениям с Россией, нужно говорить с Россией, потому что она есть, она - наш сосед. Нужно вести диалог, чтобы была транспарентность, предсказуемость, поэтому диалог с РФ важен для НАТО", - сказал он, отметив, что при этом важно сохранить единство позиций в рядах альянса.



На саммите речь также пойдет о ситуации в Украине и предстоящих переговорах в нормандском формате.



Также на саммите будут приняты решения о новом повышении готовности сил альянса.

