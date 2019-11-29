Как выбрать диван лофт: практические советы от Eurodivan

В современном мире среди разнообразных вариантов обустройства комнат каждый сможет выбрать тот, что в полной мере удовлетворит его требования. На сегодняшний день все больше людей оформляют свои дома или офисы в стиле лофт. Открытая планировка, необычные аксессуары и высокие потолки – главные его составляющие. Основная особенность стиля – использование минимального количества мебели.



Иногда, в комнате может находиться только один диван лофт, поэтому к его выбору стоит подойти серьезно и внимательно. Чтобы не ошибиться с приобретением основного акцента помещения, стоит воспользоваться советами и некоторыми хитростями от «Евродиван».

Характерные особенности стиля

Стоит понимать, что основной его концепцией является грамотное сочетание кирпичных стен, металлических лестниц и заводских приспособлений с современной техникой. Многие дизайнеры решаются на эксперименты и разбавляют его с помощью домашних растений, зеркал необычных форм и интересных книжных полок.

Основой помещения в стиле лофт является простая и функциональная мебель, выполненная в холодных оттенках. При выборе таких предметов интерьера можно пойти двумя способами: отдать предпочтение современным моделям или специально состаренным диванам. Если ваш выбор пал на второй вариант, то очень важно правильно его обыграть. Например, дополнить дощатым полом и кирпичными выступами.

Часто к подобному стилю обращаются люди, которые желают сэкономить и получить максимально стильный дизайн. Именно поэтому при обустройстве комнаты необходимо избегать излишеств и шика. Основным правилом лофта выступает минимальное вложение средств и простота во всем.

Какой диван подойдет?

Мебель в подобном стиле должна быть усовершенствована такими металлическими деталями, как ножки или подлокотники. Модель дивана может быть выполнена в пастельном цвете, холодных тонах или наоборот стать ярким акцентным элементом. Классическими цветами лофта считаются черный, красный и серый.

Кроме этих особенностей, при выборе стоит обращать внимание на:

Габариты изделия. Обычно, выбирают диваны больших размеров, которые выглядят солидно, но не загромождают пространство.

Обивку. Беспроигрышным вариантом будет использование кожи. Диван с такого материала порадует долговечностью и привлекательным внешним видом.

Стиль исполнения. Очень интересно будут смотреться нарочито состаренные и потертые модели.

Подбирайте качественную мебель и экспериментируйте со стилями интерьера, а «Евродиван» поможет вам в этом.