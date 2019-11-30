В Киеве взорвали отделение банка
В Киеве на Русановке в ночь на субботу, 30 ноября, подорвали и ограбили отделение Ощадбанка, сообщает dtp.kiev.ua. "В Киеве на Русановке взорвали и ограбили отделение Ощадбанка: улицу усыпало деньгами", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро Славутич на автомобиле Volkswagen Passat.
Полиция ввела операцию "Сирена". Машину злоумышленников разыскивают.
На месте события работали взрывотехники и следователи, обстоятельства происшествия и сумма украденных наличных устанавливаются.
Источник: Корреспондент
09:54