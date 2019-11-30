Apple отреагировала на крымский скандал

Компания Apple внимательно изучит систему обозначения спорных территорий на своих картах, после того как сервис Погода указал Крым как российскую территорию. Об этом Reuters сообщила пресс-секретарь корпорации Труди Мюллер.



Она объяснила, что Apple всегда указывала Крым украинским за пределами России и внесла изменения в принадлежность территории лишь для российских пользователей.



По словам Мюллер, прежде чем принять решение относительно обозначений на своих картах, компания рассматривает международное право и вносит изменения по требованию закона.



"Мы проводим углубленный анализ того, как мы обрабатываем спорные границы в наших сервисах, и в результате можем внести изменения в будущем", – заявила представитель Apple.



Как сообщалось, по требованиям РФ Apple начала показывать на карте Крым как российскую территорию. Пользователи Apple могут увидеть Крым российским, только когда находятся на территории РФ. Власти Украины потребовали от Apple исправить некорректное обозначение Крыма.

