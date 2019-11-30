На Донбассе семь обстрелов за сутки, у ВСУ потери

За минувшие сутки на Донбассе сепаратисыт семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб военный. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил в субботу, 30 ноября.



Согласно сообщению, противник обстреливал позиции военных из запрещенных минскими договоренностями минометов 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.



Обстрелы велись в районах Крымского, Луганского, дважды у Водяного, Широкино, Старогнатовки, Новотроицкого.



С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

