На Донбассе семь обстрелов за сутки, у ВСУ потери
За минувшие сутки на Донбассе сепаратисыт семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб военный. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил в субботу, 30 ноября.
Согласно сообщению, противник обстреливал позиции военных из запрещенных минскими договоренностями минометов 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
Обстрелы велись в районах Крымского, Луганского, дважды у Водяного, Широкино, Старогнатовки, Новотроицкого.
С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.
Источник: Корреспондент
11:19