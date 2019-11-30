США могут распространить антироссийские санкции на "Укроборонпром" и госбанки Украины

"Укроборонпром" может подпасть под антироссийские санкции США из-за возможной покупки предприятия "Мотор Сич" китайскими компаниями Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group.



Об этом сообщил глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев в эфире Радио "НВ".



Он добавил, что в этой ситуации под американскими санкциями могут оказаться все украинские предприятия, которые финансируют "Укроборонпром", в том числе и госбанки.



"Можно оказаться в полностью абсурдной ситуации, когда китайская сторона вместе с Укроборонпромом получила бы контроль над этим предприятием. При этом США могут найти подтверждение того, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок "Вертолетам России" - и возникнет ситуация, когда Укроборонпром с "Мотор Сич" окажутся в американских антироссийских санкциях", - отметил Терентьев.



По мнению главы АМКУ, и предприятие, и правительство, должны учитывать эти риски при заключении сделки.



"Такая юридическая конструкция с участием Укроборонпрома была поддержана Кабмином еще при Гройсмане (Владимир Гройсман, экс-премьер-министр - Ред.) и Кубиву (Степан Кубив, экс-министр экономразвития - Ред.). Были даны соответствующие разрешения на проведение переговоров и действий. То есть, если украинская сторона сознательно принимает решение отказаться от сотрудничества с китайцами по этому проекту, то должны быть приняты решения как на уровне Укроборонпрома, так и на уровне правительства», - добавил Терентьев.



Концерн Укроборонпром потребовал два месяца на подготовку документов по концентрации. По словам гендиректора госконцерна Айвараса Абромавичюса, китайская компания Skyrizon уже приобрела более 50% акций запорожского завода "Мотор Сич".



Ранее сообщалось, что 7 июня в Антимонопольный комитет было подано совместное заявление от имени государства Украина в лице Укроборонпрома и китайских компаний Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием. 19 июня был подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически после получения положительного решения антимонопольного ведомства. В случае разрешения АМКУ на покупку, китайские инвесторы пообещали внести в госбюджет $100 млн на развитие авиастроительной отрасли Украины.

