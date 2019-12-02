Неврологи поняли, как именно сигареты вызывают зависимость

Университет Торонто установил, какие клетки мозга отвечают за отвращение к никотину. Итак, никотин производит двойственный эффект на мозг - вызывается и удовольствие, и отвращение. Оказалось, за эти ощущения отвечают две группы клеток (дофаминовые и выделяющие гамма-аминомасляную кислоту, ГАМК) - различные популяции нейронов, находящиеся в одной области мозга. Речь идет о вентральной области покрышки. Эта зона участвует в формировании привычек и задействована в системе вознаграждения.



Был проведен эксперимент с грызунами, изначально лишенными никотиновых рецепторов, которые потом выборочно восстанавливали. Выяснилось, чувство удовольствие вызывают нейроны, отвечающие за выработку ГАМК, а неприятные ощущения - те, что выделяют дофамин.



Чем больше человек курит, тем меньше отвращения он испытывает. Это свидетельство изменений в процессах передачи сигналов в системе вознаграждения. В теории, понимая данную закономерность, возможно разработать действительно эффективную терапию никотиновой зависимости.

