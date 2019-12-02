В Украине заработает горячая линия для консультации людей с инвалидностью - Соколовская

Министр социальной политики Юлия Соколовская сообщила, что в ближайшее время в Украине заработает горячая линия обращений и консультаций для людей с инвалидностью.



"Одна из идей, которой я сегодня на самом деле немножко горжусь - это запуск колл-центра, который уже со следующей недели мы ходим запустить. Это колл-центр, который касается обеспечения прав людей с инвалидностью", - сказала она на форуме "Открытое пространство" ко Дню лиц с инвалидностью в Киеве в понедельник.



По словам министра, организация такого проекта позволит получить обратную связь и предоставить качественную консультацию людям с особыми потребностями.



Отмечается, что проект запускается при поддержке секретариата Кабинета министров Украины.



Обращаться на данную горячую линию можно будет по короткому номеру телефона 1539.

