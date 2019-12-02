США могут ввести санкции для компаний, участвующих в "Северном потоке-2", к Рождеству

Американские санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", включены в проект оборонного бюджета США на следующий год, сообщает газета Bild.



Компании, участвующим в проекте, потеряют доступ к американскому бизнесу, пишет газета.



Сенату и Палате представителей еще предстоит согласовать законопроект об ассигнованиях на оборону, сообщает Bild со ссылкой на сообщения в СМИ и главу комитета по иностранным делам Сената США Джима Раша.

