В Киевской области задержали банду автоугонщиков

В Киевской области правоохранители задержали группировку угонщиков, которые занимались кражами машин премиум-класса в разных регионах Украины. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в понедельник, 2 декабря.



Полиция провела 15 обысков в Киеве и области, Полтаве, Львове и других городах, где были организованы пункты отстоя угнанных машин. В "автопарке" угонщиков были обнаружены автомобили Jaguar, Lexus, Land Rover.



"В качестве вещественных доказательств изъята спецтехника для прописки ключей к авто, устройства для открытия и заведения авто и устройства для поиска GPS-маячков, номерные знаки, девять свидетельств о регистрации транспортных средств", – говорится в сообщении.







Также у злоумышленников нашли оружие, патроны и взрывчатые устройства. Правоохранители отметили, что некоторые из украденных этой группировкой авто были задержаны перед пропускным пунктом с аннексированным Крымом.



Открыто уголовное производство по статьям о незаконное завладении транспортным средством и сосздание преступной организации (ч.3 ст.289, ч.1 ст.255 УК Украины). Продолжается досудебное расследование.

