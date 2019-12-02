Зверобой приходила в ГБР, но на допросе не была

Волонтер Маруся Зверобой в понедельник приходила в Государственное бюро расследований (ГБР), куда ее вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому, но на самом допросе не была.



"Она пришла в ГБР, но на допрос следователя не пришла, оставила лишь документы в канцелярии", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.



Она отметила, что в настоящее время у Зверобой есть статус свидетеля в уголовном производстве об угрозах в адрес президента. "Процессуальный статус у нее сейчас - свидетель, до того как процессуальный руководитель подпишет подозрение", - сказала пресс-секретарь.



Иванова подчеркнула, что свидетель была ознакомлена с повесткой в присутствии своего защитника, и никаких претензий к документу у нее не было.



Сама Зверобой после выхода из здания ГБР рассказала: "В вызове не указан мой статус, то есть, я не являюсь подозреваемой, я не являюсь свидетелем, я вообще не являюсь субъектом какого-то уголовного производства. На какое следственное действие меня сюда вызывают - тоже непонятно - допрос это, вручение подозрения".



По словам волонтера, вызов в ГБР был вручен ей в ходе обыска по месту жительства в Калиновке (Киевская обл.) 28 ноября.



Она отметила: "Сегодня с моими адвокатами мы приехали поинтересоваться, кем я являюсь в этом деле. Мы только что в канцелярии оставили эти вопросы, будем ждать ответов и законно составленного вызова".



26 ноября Госбюро расследований (ГБР) направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.



В Бюро отмечают, что по предварительной информации, 26 октября народный депутат и гражданка, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге "YouTube" и в социальной сети "Facebook", во время которой выражали угрозы убийством, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.



"Квалификация: угроза убийством в отношении президента Украины (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.



Статья 346 УКУ. "Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля", - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.



В информации ГБР не указываются имена и фамилии нардепа и гражданки Украины, в отношении которых направлены проекты подозрений.



Вместе с тем, ранее сообщалось, что Зеленский во время общения с добровольцами в г.Золотое Луганской области в конце октября говорил на повышенных тонах. После этого на странице волонтера Маруси Зверобой в Facebook была обнародована трансляция, в которой она, а также нардеп от фракции "Евросолидарность" София Федина обсуждали визит Зеленского в Золотое.



Детективы Государственного бюро расследований утром 28 ноября пришли с обысками в дом волонтера Маруси Зверобой в Калиновке, сообщила Зверобой на своей странице в Фейсбуке.



Согласно видеотрансляции, которую опубликовала Зверобой, следователь ГБР Игорь Ковиза совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и спецразделением "Альфа" вручили ей разрешение на проведение обысков, а также потребовали сдать мобильный телефон.



В свою очередь народный депутат Ирина Геращенко (фракция "Европейская солидарность") назвала обыски в доме волонтера "стремительной постройкой полицейского государства".