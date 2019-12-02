ВМС Украины и корвет Франции провели совместную тренировку

В акватории Черного моря прошли тренировки типа "Passex" с участием украинского патрульного катера "Прилуки" и французского военного корабля "Commandant Birot".



"1 декабря в акватории Черного моря состоялись совместные тренировки типа "PASSEX" с участием патрульного катера "Прилуки" Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и французского военного корабля "Commandant Birot", - сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ на странице в Фейсбуке в понедельник.



В ведомстве отмечают, что во время выполнения совместных маневров в открытом море корабли стран отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса. При этом основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе группы кораблей.



Как сообщалось, 28 ноября в порт Одессы с четырехдневным визитом зашел корвет Военно-морских сил Франции "Commandant Birot".



Программа визита "Commandant Birot" в Одессу предусматривает встречи с представителями ВМС Украины и ряд других мероприятий. Уход корабля запланирован на 1 декабря.



Французский корабль находится в Черном море с 22 ноября, с тех пор он уже посетил порт Батуми в рамках военного сотрудничества между Грузией и НАТО.



"Commandant Birot" был принят на боевое дежурство ВМС Франции в 1984 году. Он постоянно базируется на французской военно-морской базе в Тулоне. Его основные задачи - поддержка стратегических подводных сил, разведка и наблюдение за морскими передвижениями.



Корвет назван в честь Роджера Биро, командира корвета сил Свободной Франции "Мимоза", который был потоплен немецкой подводной лодкой в ночь с 8 на 9 июня 1942г.

