Сенсорная кнопка для голосования может появиться в Раде уже в 2020 году - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что оборудование мест народных депутатов в сессионном зале сенсорными кнопками состоится уже в 2020 году. "Я надеюсь, что сенсорная кнопка у депутатов появится уже в 2020 году. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы это состоялось", - заявил Разумков на брифинге в Верховной Раде в понедельник.



Разумков отметил, что сегодня аппарат парламента пытается решить этот вопрос без выделения дополнительных средств.



"Сегодня аппарат Верховной Рады отрабатывает этот вопрос, мы ищем коллег, которые смогут интегрировать в существующую систему "Рада" дополнительную сенсорную кнопку", - сказал он.



По его словам, необходимость использования именно существующей системы принятия решений и интегрирования в неё дополнительного оборудования контроля персонального голосования обусловлена отсутствием средств на ее полную замену.



"Полная модернизация системы - это дорогостоящая процедур, и на сегодняшний день денег таких в бюджете нет. Новая система "Рада-4" действительно качественно и эффективно работает в Киевском городском совете, но на сегодня таких расходов пока не предусмотрено. Попробуем решить вопрос "малой кровью", а если не выйдет, то будем обращаться к правительству с целью выделения дополнительных средств", - рассказал глава парламента.



Он отметил, что по сравнению с предыдущими созывами случаев неперсонального голосования стало меньше, но само явление не исчезло полностью.

