Министр назвал дату введения рыночных цен на газ

С мая 2020 года цены на газ для населения в Украине будут рыночными. Об этом заявил на брифинге в понедельник, 2 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает УНИАН.



"Да, это будет полноценный рынок", - сказал Оржель.



При этом он заверил, что жители страны, которые не смогут платить рыночные тарифы, получат соответствующую поддержку от государства.



По словам министра, гарантированная цена на газ будет действовать до конца апреля.



Напомним, на прошлой неделе Кабмин принял решение о фиксированной цене на газ. Украинцы могут подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Она гарантирует, что цены на газ в платежках будут на уровне 8 гривен за кубометр в течение отопительного периода.



В то же время, СМИ сообщали, что с нового года цены на газ для населения могут подскочить до 12,9 тысяч гривен за тысячу кубометров.

