Зеленский признал, что заявления Трампа вредят Украине

Президент Владимир Зеленский в интервью ряду иностранных изданий сообщил, что США вредят Украине, когда посылают миру сигнал о ней как о коррумпированном государстве, сообщает в понедельник, 2 декабря, ЕП.



"Я хочу от США, и я тоже это чувствую, чтобы они помогали, и чтобы они поняли, что мы – субъект, чтобы они не договаривались с другими за нашими спинами. Соединенные Штаты посылают что-то вроде сигнала миру, в Международный валютный фонд и Всемирный банк, в Европу. И когда они говорят, что Украина – коррумпированная страна, это очень жесткий сигнал.



Я хочу, чтобы Соединенные Штаты поняли: теперь это другая страна, мы – совершенно другие люди. Конечно, органы власти долго были коррумпированными, но мы их очищаем", – сказал он.



Зеленский отметил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом его видение Украины как коррумпированного государства.



"Я сказал ему на нашей встрече, что не хочу, чтобы у него была такая картина нашей страны. И что он должен просто приехать сюда и посмотреть, как мы живем, и, прежде всего, что мы за люди. Мне показалось, он меня услышал. По крайней мере, он сказал на встрече: да, я вижу, есть молодые, новые люди", – сказал Зеленский.

