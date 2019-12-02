Разумков не получал представление от Генпрокуратуры на Федыну и Порошенко

Верховная Рада Украины на сегодняшний день еще не получила от Генпрокуратуры представление о снятии неприкосновенности и привлечения к уголовной ответственности пятого президента Украины Петра Порошенко и нардепа от “Европейской солидарности” Софии Федыны. Об этом заявил на брифинге после Согласительного совета председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.



“Я не могу говорить будут или не будут представления. Потому что я не являюсь представителем генеральной прокуратуры и Генпрокурора. Я бы хотел вам напомнить, что именно он направляет эти представления в ВРУ. На сегодня таких представлений еще не было”, — отметил Разумков, отвечая на вопрос будут ли рассматриваться на этой неделе в Раде представление о снятии неприкосновенности и привлечения к уголовной ответственности Федыны и Порошенко.

