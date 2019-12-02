"Евросолидарность" требует рассмотреть во вторник проект заявления о получении ПДЧ в НАТО

Фракция "Европейская солидарность" требует от руководства Верховной Рады поставить на рассмотрение во вторник проект постановления о шагах Украины для получения членства в НАТО.



Фракция "Европейская солидарность" требует от руководства Верховной Рады поставить на рассмотрение во вторник проект постановления 2327 "О Заявлении Верховной Рады Украины "Относительно первоочередных шагов обеспечения евроатлантической интеграции Украины - обретения полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора". Соответствующее требование озвучила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко во время заседания Согласительного совета в понедельник, сообщает корреспондент Укринформа.



"В эти дни в Лондоне проходит мероприятие высокого уровня стран НАТО, и благодаря жесткой критике "Европейской солидарности" Министерство иностранных дел изменило свою позицию, и министр примет участие в этом заседании. В этом контексте мы требуем от руководства Верховной Рады поставить уже завтра заявление Верховной Рады 2327. Это апелляция к нашим партнерам по НАТО относительно предоставления Украине ПДЧ. Тем более, это заявление было принято единогласно профильным комитетом и поддержано Министерством иностранных дел", - отметила Геращенко.



Она добавила, что "создается впечатление, что наши партнеры по НАТО не до конца осознают тот большой вклад, который Украина и наши воины ежедневно делают для защиты безопасности Украины".



Геращенко также напомнила, что в воскресенье, 1 декабря, погибли двое украинских военных. "Это элита, элита Украины и Европы. И европейская сторона также должна знать, что Украина достойна получить ПДЧ, только нам для этого нужно что-то делать", - сказала Геращенко.



Как сообщалось, 30 октября вице-премьер - министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что правительство Украины считает действующей заявку на получение ПДЧ в НАТО, поданную на бухарестский саммит Североатлантического альянса в 2008 году, поэтому дополнительную заявку не будет подавать.



1 декабря во время выполнения боевого задания на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались и погибли два украинских военнослужащих - бойцы спецподразделения Центра специальных операций СБУ.

