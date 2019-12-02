Зеленский заявил, что не знал о двойном гражданстве Абромавичюса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о наличии двойного гражданства Абромавичюса до назначения его главой "Укрборонпрома".



Об этом он заявил в ходе визита в Литву, передает lrytas.lt .



"Честно говоря, я не знал, что он имел литовское гражданство до моего назначения. Я действительно не знал. Это правда, что он может занимать эту должность (главы" Укроборонпрома ", - ред.), потому что он не является государственным служащим" , - отметил Зеленский.



По его словам, данный факт "не оправдывает ситуацию" с наличием двойного гражданства.



"Я могу обратиться к Абромавичюсу публично и призвать его отказаться от одного из гражданств. Когда мы выбирали новое правительство, мы в первую очередь ценили профессионализм, а не нарушение закона", - добавил Зеленский.



Он отметил, что не знал о литовском гражданстве Абромавичюса.

