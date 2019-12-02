Суд перенес подготовительное заседание по иску Кличко на две недели

Суд перенес подготовительное заседание по иску Кличко на две недели

Окружной административный суд Киева отложил до 17 декабря проведения подготовительного заседания по иску мэра Киева Виталия Кличко к Кабинету Министров Украины и главе правительства Алексею Гончаруку.

"Сегодня ОАСК своим постановлением продлил срок предварительного производства на 30 дней до 4 января 2020 года. В то же время, Окружным административным судом Киева было удовлетворено ходатайство представителя истца, поступившего в адрес суда об отложении судебного заседания, причины неявки признаны уважительными", - сообщает пресс-служба суда в понедельник.

Как сообщалось, 8 октября ОАСК открыл производство и назначил подготовительное заседание по иску Кличко к Кабинету министров Украины и главе правительства Алексею Гончаруку на 31 октября, а потом отложил его до 14 ноября.

"Как известно, истец – Виталий Кличко просит ОАСК признать противоправными действия Кабмина Украины касательно внесения Президенту Украины представления от 4 сентября о его увольнении с должности главы Киевской городской государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий главы государства", - говорится в сообщении на сайте ОАСК.

Также киевский мэр просит суд отменить предложение премьер-министра, датированное 4 сентября, об увольнении его с должности главы КГГА.

Подготовительное заседание по делу было перенесено на 2 декабря в связи с привлечением к участию по делу третьих лиц.