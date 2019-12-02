Суд перенес подготовительное заседание по иску Кличко на две недели

Окружной административный суд Киева отложил до 17 декабря проведения подготовительного заседания по иску мэра Киева Виталия Кличко к Кабинету Министров Украины и главе правительства Алексею Гончаруку.



"Сегодня ОАСК своим постановлением продлил срок предварительного производства на 30 дней до 4 января 2020 года. В то же время, Окружным административным судом Киева было удовлетворено ходатайство представителя истца, поступившего в адрес суда об отложении судебного заседания, причины неявки признаны уважительными", - сообщает пресс-служба суда в понедельник.



Как сообщалось, 8 октября ОАСК открыл производство и назначил подготовительное заседание по иску Кличко к Кабинету министров Украины и главе правительства Алексею Гончаруку на 31 октября, а потом отложил его до 14 ноября.



"Как известно, истец – Виталий Кличко просит ОАСК признать противоправными действия Кабмина Украины касательно внесения Президенту Украины представления от 4 сентября о его увольнении с должности главы Киевской городской государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий главы государства", - говорится в сообщении на сайте ОАСК.



Также киевский мэр просит суд отменить предложение премьер-министра, датированное 4 сентября, об увольнении его с должности главы КГГА.



Подготовительное заседание по делу было перенесено на 2 декабря в связи с привлечением к участию по делу третьих лиц.

