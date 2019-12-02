НАТО должно говорить с Россией о контроле над вооружениями - Столтенберг

НАТО должно вести переговоры с Российской Федерацией в сфере контроля над вооружениями. Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью программе Tagesschau на телеканале ARD накануне саммита в Лондоне. "Мы за переговоры по вопросу контроля над вооружением с Россией", - сказал генсек.



Он подтвердил, что политикой Альянса в отношении РФ остается двусторонний подход - сдерживание в сочетании с диалогом. Россия есть и останется крупнейшим соседом НАТО, с которым надо разговаривать и управлять решением сложных вопросов, отметил Столтенберг.



По его словам, задача Альянса - не провоцировать конфликт, а избегать его.



Генсек убежден, что сегодня роль НАТО важнее, чем когда-либо ранее. По его словам, сейчас Альянс сильный, готов к действиям, жизненно важен для обеспечения безопасности.



В то же время, Столтенберг признал, что между союзниками возникают разногласия, но так было всегда, и их удавалось преодолеть.



"Месседжем Лондона (речь идет о предстоящем саммите НАТО - ред.) должно быть то, что, несмотря на разногласия между нами по вопросам торговли, изменений климата, соглашения с Ираном или в последнее время ситуации на северо-востоке Сирии, мы твердо стоим на общих позициях", - сказал генсек.



Он также отметил, что Статья 5 Вашингтонского договора, в которой закреплен принцип коллективной обороны, является "сердцем НАТО".



"И пока потенциальные враги знают, что за нападением на союзника будет реакция Альянса, ни один противник не нападет на нас", - убежден Столтенберг.



Он выразил уверенность, что все главы государств и правительств стран-членов НАТО, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, который в последнее время критиковал Альянс, на саммите в Лондоне подтвердят свою приверженность коллективной обороне.



Как сообщалось, очередной саммит НАТО состоится в Лондоне 3-4 декабря.

