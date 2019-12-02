Задолженность населения за жилкомуслуги в октябре увеличилась

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в октябре 2019 года увеличилась на 1,7% к сентябрю-2019 и составила 47,3 млрд грн (без учета электроэнергии).



Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.



Согласно статданным, в целом в октябре 2019 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 5,8 млрд грн, что составило 83,2% начисленной за этот месяц суммы. За снабжение электроэнергией уплачено 3 млрд грн (105,8% начислений за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).



Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в октябре-2019 зафиксирован в Одесской (98,6% суммы начислений), Херсонской (97,7%) и Запорожской (91,2%) областях.



Наиболее низкий уровень оплаты – в Донецкой, Сумской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Полтавской и Киевской областях (63-80% суммы начислений).



По данным Госстата, с начала года с населением заключено 57,1 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 446,9 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 258 млн грн.



Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в сентябре-2019 составили 938,9 грн.

