«Полезная программа»: как выбрать грибы и не отравиться?

Во вторник, 3 декабря, в 10:00 на «Интере» смотрите новый выпуск «Полезной программы», посвященный грибам. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут о самых безопасных и дорогих грибах, научат их выбирать, а также разберутся, какую же пользу этот продукт приносит организму.



Шампиньоны, вешенки, шиитаке и лесные грибы с давних времен привлекают нас своим вкусом и универсальностью. Их употребляют в свежем виде, а также сушат, солят, маринуют, консервируют. Грибы – очень полезный, но в то же время и коварный продукт. Одни из них могут быть ядовитыми и опасными для жизни, другие – слишком сложными в приготовлении. Чем они полезны для нашего здоровья? И как выбрать качественные грибы?



«Грибы являются прекрасным источником растительного белка и минералов, – рассказывает эксперт «Полезной программы», шеф-повар Артем Радучич. – Но ценными пищевыми свойствами обладают только свежие грибы. Порченые и полежавшие шляпки, наоборот, скрывают много опасностей. Поэтому при покупке грибов обращайте внимание на их плотность и упругость. Рыхлая структура – яркий признак некачественности продукта. Также грибы должны быть матовыми, чистыми, без слизи и явных темных пятен. Лучше пройти мимо, если вы видите, что гриб уже потерял влагу и сухой на ощупь. А еще не покупайте грибы, если у них ножка на срезе пористая».



Чем шампиньоны отличаются от вешенок? Почему шиитаке называют лечебными? Какие грибы могут содержать повышенное количество пестицидов и тяжелых металлов? Как уберечься от отравления? Стоит ли есть их сырыми? И как лучше хранить грибы? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: гастроэнтеролог Татьяна Кулиш, основатель Музея грибов Андрей Боечко, шеф-повар Артем Радучич, телеведущий Дмитрий Чистяков. Полезными советами поделится звездная гостья ток-шоу – актриса Ольга Сумская.







«Больше всего люблю белые грибы, но никому не советую есть лесные грибы сырыми: это чревато последствиями, – рассказывает Ольга Сумская. – Часто делаю крученики с грибами. Для приготовления этого блюда свежие грибы чистим и отвариваем, затем режем крошечными ломтиками. Добавляем к ним репчатый лук и сметану. Тушим около 10 минут на слабом огне. Отдельно готовим крученики. Чернослив заливаем кипятком. Куриное филе режем небольшими кусочками и отбиваем. В каждое филе заворачиваем чернослив и фиксируем мясо с помощью зубочисток. Обваливаем в муке и жарим на оливковом масле 10-15 минут. Когда появилась румяная корочка, кладем крученики в кастрюлю и заливаем грибным соусом. Тушим на слабом огне 20 минут. Блюдо готово!»



Выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный грибам, смотрите завтра, 3 декабря, в 10:00 на телеканале «Интер».



Промо-анонс – https://youtu.be/PMnxROtcZKU

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят другие выпуски «Полезной программы».



В среду, 4 декабря, в 10:00 на «Интере» – разговор о том, на что обращать внимание при выборе тушенки.

Вы собираетесь в поход, на дачу или просто у вас нет времени и нужно чем-то быстро и вкусно накормить семью? Тушенка вам в помощь! Главное, чтобы она была качественная. Всегда ли мы знаем, что на самом деле находится в банке? Какое мясо наиболее подходит для приготовления тушенки? Есть ли в ней витамины и другие полезные вещества? Как часто и в каких количествах можно есть тушенку? Кому она противопоказана? И какие изысканные блюда можно приготовить из тушенки? На эти и многие другие вопросы ответят эксперты ток-шоу, среди которых – телеведущие Андрей Доманский и Александр Бондарчук.



В четверг, 5 декабря, в 10:00 на «Интере» – программа об орехах.

Античные мудрецы считали их главной пищей для мозга. А египетские фараоны даже запрещали употреблять эти плоды простым людям, боясь, что те поумнеют и выйдут из-под контроля. Сегодня, в отличие от древних времен, орехи стали одними из самых доступных продуктов. И при этом – они очень полезны для здоровья. Орехи богаты белками, а минеральных веществ в них вдвое больше, чем во фруктах. Как они влияют на наш организм? В каком виде орехи максимально полезны? Могут ли они заменить мясо? Чем отличаются разные сорта орехов? И какой из них считается рекордсменом по количеству и полезных веществ, и калорий? Звездный эксперт ток-шоу – телеведущая Катерина Виноградова.



В пятницу, 6 декабря, в 10:00 в эфире «Интера» - выпуск «Полезной программы» о рыбных консервах.

Современный ассортимент рыбных консервов разнообразен: тунец, сайра, лосось, горбуша, минтай, консервированные крабы, кальмары, мидии. Как правильно их выбирать, хранить и готовить? Какие важные элементы содержатся в рыбных консервах и чем они полезны для нашего организма? С какими продуктами стоит употреблять консервированную рыбу, а с какими лучше не совмещать? И как отличить качественные рыбные консервы от некачественных? Ответы на эти и многие другие вопросы – в очередном выпуске «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – телеведущий Павел Прядко.



А в субботу, 7 декабря, в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу, посвященный сосискам (повтор от 01.11.2019).

Сосиски – любимое блюдо всех, кто хочет быстро, вкусно и сытно перекусить. Но всегда ли полезен такой перекус? Многое, если не все, зависит от качества продукта и способа его приготовления. В какой стране мира живет больше всего ценителей этого блюда? Как правильно варить сосиски – в пленке или без? Есть ли мясо в дешевых сосисках? Из чего их готовят? На что стоит обращать внимание при покупке? Звездный гость программы – радиоведущая Виктория Зубрейчук.



В ток-шоу может обратиться каждый. Если вам продали некачественный товар, у вас есть жалобы, предложения и советы, пишите на сайт проекта https://korysno.inter.ua/ или звоните на горячую линию: 067-879-55-91.

