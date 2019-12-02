Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха

Прокуратура Нидерландов заявила, что Россия сознательно позволила подозреваемому в трагедии МН17 Владимиру Цемаху уехать из страны, чтобы не выдавать его Нидерландам.



"Сегодня Государственная прокуратура (PPS) проинформировала российские власти о своих выводах относительно просьбы Нидерландов о временном аресте лица, которое могло быть причастно к падению рейса MH17", - сообщает пресс-служба нидерландской прокуратуры.



Отмечается, что прокуратура требовала немедленного ареста Цемаха для его экстрадиции в Нидерланды. И хотя РФ не выдает своих граждан, для экстрадиции Цемаха не было препятствий, поскольку он является гражданином Украины.



"Перед тем, как самолет с обмененными заключенными приземлился в Москве, в тот день прокуратура получила подтверждение, что Россия получила запрос об аресте Цемаха. Когда его немедленный арест не состоялся, прокуратура связывалась с российскими властями несколько раз и сообщила им о возможном риске побега Цемаха. Так как появились признаки того, что он хотел вернуться в Восточную Украину", - сказано в сообщении.



23 сентября 2019 года российские власти сообщили прокуратуре Нидерландов, что рассматривают запрос, но нуждаются в дополнительной информации. В более поздней переписке была запрошена дополнительная информация, которая уже неоднократно предоставлялась. Согласно заявлению ведомства, эта информация не имела отношения к решению об аресте Цемаха.



Кроме того, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок подчеркнул срочность запроса, как в письменной форме, так и при личной встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.



"19 ноября 2019 года государственная прокуратура получила уведомление от российских властей о том, что просьба об аресте Цемаха не может быть исполнена, поскольку не имеется никакой информации о местонахождении Цемаха на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.



Так, Государственная прокуратура Нидерландов пришла к выводу, что Россия сознательно позволила Цемаху покинуть территорию страны и отказалась выполнить просьбу Нидерландов, несмотря на то, что в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче, она была обязана это сделать.



В то же время в прокуратуре подчеркнули, что указанные события не повлияют на начало уголовного процесса по МН17, которое запланировано 9 марта 2020 года в 10:00 в здании суда "Justitieel Complex Schiphol".



Как сообщалось, ранее содержавшегося под стражей в Украине, но потом выпущенного из-под ареста Цемаха, в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года и таким, который владеет важной информацией.



Цемах был передан украинской стороной России в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц, после чего он вернулся на неподконтрольную Украине территорию Донбасса.



Ранее Цемах проживал в городе Снежное. В 2014 году в начале вооруженного конфликта на Донбассе он стал там командиром ПВО. Именно в Снежном в конце июня 2019 года Цемаха задержали украинские спецслужбы и вывезли на контролируемую Киевом территорию. Дочь Цемаха живет в Харцызске.



Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. На борту находились 298 человек, все они погибли.

