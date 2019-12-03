Во вторник в Украине ожидается снег и мороз

В ближайшие сутки, 3 декабря, атмосферные фронты, перемещающиеся с Центральной Европы, обусловят в большинстве областей Украины зимнюю погоду - со снегом и морозом, почти везде, кроме юга, образуется снежный покров и будет скользко не дорогах. Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Харьковской областях ожидается значительный снег, днем на Правобережье - небольшой мокрый снег.



Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах на протяжении суток 5-10° мороза. В южной части дождь, ночью с мокрым снегом, местами гололед. Температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.



На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южных, восточных и западных областях отдельные порывы 15-20 м / с, на востоке месами метель.



В Киеве - ночью умеренный снег, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.



Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 декабря самая высокая температура днем была 10,7° в 1953 году, самая низкая ночью -19,8° в 1998 году.



В среду, 4 декабря, без осадков, лишь в Волынской и Ровенской областях днем небольшой мокрый снег.



На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 1-6° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, в южной части 0-3° тепла; в Карпатах и Закарпатье ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.



В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4°, днем 0-2° мороза.

