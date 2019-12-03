Бюджет в ноябре недополучил более 19% доходов

Доходы Государственного бюджета Украины за ноябрь 2019 года составляли 78,322 млрд грн, что на 18,846 млрд грн, или на 19,4% меньше планового показателя на этот месяц. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины, передает УНН.



В то же время в ноябре 2019 года доходы Государственного бюджета были ниже против показателя аналогичного месяца прошлого года на 1,26 млрд грн, или на 1,58%.



По данным Госказначейства, доходы Государственного бюджета в январе-ноябре текущего года достигли 889,237 млрд грн, что на 66,479 млрд грн, или на 7% ниже планового показателя на этот период.



В январе-ноябре этого года доходы госбюджета увеличились на почти 62,243 млрд грн, или на 7,53% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

