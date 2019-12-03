В Украине создали запас сыворотки против дифтерии

Министерство здравоохранения в ноябре получило 250 флаконов противодифтерийной сыворотки в качестве гуманитарной помощи. В Украине создан централизованный запас этого лекарства, сообщает пресс-служба Минздрава в понедельник, 2 декабря.



"По состоянию на 29 ноября создан централизованный запас сыворотки. Это позволит оперативно предоставлять необходимое количество доз для лечения в случае надобности. Дополнительно сыворотка будет распределена и доставлена в регионы уже в ближайшее время", – говорится в сообщении.



Указано, что из полученных в ноябре 250 флаконов противодифтерийного анатоксина 150 предоставлены ПРООН, остальные – посольством Индии в Украине.



В регионах также остается запас сыворотки, который был получен в качестве гуманитарной помощи в августе 2019 года от ВОЗ.



В Минздраве напомнили, что дифтерийный антитоксин используется исключительно для лечения подтвержденных случаев дифтерии. Количество доз и необходимость введения определяется врачом.



На данное время в Украине есть более 5 млн доз вакцины от дифтерии, которые распределены по всем областям. На протяжении декабря регионы дополнительно получат 75 тыс. доз вакцины для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированной (АДС), которая уже доставлена ​​в Украину.



Бесплатно прививки можно сделать, обратившись к педиатру, терапевту или семейному врачу, с которым заключена декларация.

