Сериал "Чернобыль" выиграл европейскую премию Rose d'Or Awards

Мини-сериал "Чернобыль" совместного производства американского кабельного канала HBO и британского Sky Atlantic получил сразу две награды престижного международного фестиваля телевизионной продукции Rose d'Or ("Золотая роза).



Об этом сообщает Deadline.



"Драма HBO и Sky "Чернобыль" стала два раза лауреатом Rose D'Or Awards", - говорится в сообщении.



Отмечается, "Чернобыль" наградили главным призом фестиваля - The Golden Rose Award ("Золотая роза"). Также сериал получил награду в категории "Лучший драматический сериал".



Rose d'Or - международный фестиваль телевизионной продукции, основанный в 1964 году. В нем принимают участие представители свыше 40 стран мира. Фестиваль отражает самые важные тенденции и тренды современной телеиндустрии.



"Чернобыль" (Chernobyl) - пятисерийный британско-американский мини-сериал, созданный и написанный Крэйгом Мезином и срежиссированный Юганом Ренком. Премьера исторической драмы состоялась 6 мая 2019 года. События сюжета разворачиваются после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции, одной из самых больших техногенных катастроф в истории.

