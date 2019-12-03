В Сети показали покойную Фишер в роли принцессы Леи

В Сети появился ролик фильма Восхождение Скайуокера с покойной Кэрри Фишер в роли принцессы Леи. Видео опубликовали на официальном YouTube-канале Star Wars.



В трейлере появляется принцесса Лея Органа в исполнении покойной актрисы Кэрри Фишер. Звезда умерла в конце 2016 года после остановки сердца. В ленте использовали видео с съемок седьмого эпизода Звездных войн.



Также в трейлере появляются Рей (Дэйзи Ридли), По Дэмерон (Оскар Айзек), Чубакка (Йонас Суотамо), C-3PO (Энтони Дэниелс), и Финн - Джон Бойеги.





