Янчуку уже в этом году ГПУ вручит подозрение - СМИ

Генеральная прокуратура Украины открыла производство относительно уничтожения вещественного доказательства сотрудниками Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), расследование может привести к главе агентства Антону Янчуку.

Об этом пишет издание"Апостроф" со ссылкой на "Комментарии".

Так, 24 октября начальник юротдела АРМА Андрей Потемкин обратился в Генпрокуратуру и заявил, что вещдок – стеклянная статуэтка орла за 50 тысяч долларов, из квартиры экс-министра доходов Александра Клименко был поврежден. Чиновник заявил, что акт вандализма был совершен во время празднования дня рождения главы АРМА Антона Янчука.

Янчук официально заявил, что непричастен к уничтожению вещдока, но 30 октября прокуратура открыла досудебное расследование. 4 ноября к процессу подключилась ГПУ и чиновники АРМА были допрошены в ГБР, также к делу подключилась САП.

27 ноября с обысками в АРМА пришли сотрудники Службы безопасности Украины, они изъяли статуэтку. В АРМА заявили о пропаже в ведомстве десятков распорядительных документов в отношении арестованного имущества. Свое расследование они основывали на чиновнике АРМА Владимире Павленко, которого подозревают в незаконном сотрудничестве с олигархом Павлом Фуксом.

Спустя некоторое время Янчук был отстранен – против него начали дисциплинарное расследование из-за срыва отопительного сезона в Новояворовске и Новом Раздоле. Журналисты считают, что ситуация ведет к его отставке и продолжению расследований против него.