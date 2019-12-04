Свиней превратят в инкубаторы для человеческих органов

Университет Мэйдзи собирается вырастить человеческую поджелудочную железу в организме свиньи, передает ТАСС. Ученые хотят путем генной модификации лишить оплодотворенную яйцеклетку свиньи возможности создать поджелудочную железу. Это позволит внедрить человеческие индуцированные стволовые клетки и вырастить орган.



Напомним: в Японии лишь в марте сняли запрет на проведение подобных исследований. Этим сразу же воспользовались японские исследователи. К примеру, в Токийском университете тоже готовятся к подобным экспериментам с мышами. При этом Япония по-прежнему запрещает пересаживать человеку органы, выращенные в животных.



Кстати, этой осенью стало известно, что запускается проект по созданию генетически модифицированных животных. Эти животные могут стать источником донорских органов, пригодных для пересадки людям. В проекте примут участие сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) и китайские ученые.

