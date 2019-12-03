Apple запустила собственную музыкальную премию
Компания Apple объявила об учреждении собственной музыкальной премии Apple Music Awards.
Премия будет вручаться ежегодно в пяти номинациях. При выборе победителей учитываются мнения редакторов сервиса Apple Music, а также статистика стриминга, рассказали в компании.
Лауреатами 2019 года стали:
«Артист года» — Билли Айлиш
«Прорыв года» — Лиззо
«Песня года» — «Old Town Road» рэпера Lil Nas X
«Альбом года» — «When We Fall Asleep, Where Do We Go?» Билли Айлиш
«Сонграйтеры года» — Билли Айлиш и Finneas (родной брат певицы Финнеас)
Первая церемония вручения премии Apple Music Awards со специальным концертом Билли Айлиш состоится в Steve Jobs Theater в Калифорнии вечером 4 декабря.
Источник: Медуза
15:36