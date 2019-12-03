Кличко: в 2019г отремонтировано более 50 отделений в медучреждениях Киева

В столице в 2019 году отремонтировано более 50 отделений в медицинских учреждениях, закуплено для них оборудование на сумму околии 700 млн грн, сообщила пресс-служба Киевской горгадминистрации со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.



"Вторая самая большая статья расходов столичного бюджета - медицина. Расходы на нее в этом году составили около 11 млрд грн. Для сравнения: в 2016-м - 6,4 млрд", - процитировала пресс-служба Кличко.



По словам мэра, впервые за несколько десятилетий все родильные дома столицы обеспечены современным оборудованием. Всего на ремонт и обновление более 50 отделений в больницах, роддомов, термосанацию 12 зданий медучреждений столицы в этом году было направлено 1 млрд грн.



"В текущем году мы купили еще 25 автомобилей "скорой" для Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на сумму 65,6 млн грн. Сейчас идет процедура закупки еще 39 автомобилей", - сказал Кличко.

