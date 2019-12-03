Пристайко: мы ждем Ruxit от "нормандского саммита"

Украина хочет, чтобы российские войска покинули ее территорию, и надеется, что встреча лидеров в "нормандском формате" поможет достичь этой цели. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью SkyNews, находясь с визитом в Лондоне, передает УНН.



Так, в интервью министр подтвердил встречу Зеленского с Путиным, как и с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



На вопрос о том, чего Украина хочет добиться на этой встрече, Пристайко ответил: "Я даже изобрел для этого слово - Ruxit".



"Это не имеет ничего общего с Brexit, но это то, чего мы ожидаем. Мы хотим, чтобы россияне покинули Украину. Вот чего мы пытаемся достичь. И поможет ли нам эта конкретная встреча, это мы увидим", - заявил он.



На вопрос о том, чего он ждет от встречи лидеров в Лондоне, глава МИД вспомнил, что Украина пытается попасть в НАТО уже много лет.



"И независимо от того, какая у нас война, мы все еще идем по этому пути. Вот, что я хочу напомнить лидерам. Мы рядом с Альянсом, но мы еще не там", - добавил он.

