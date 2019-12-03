Пристайко отрицает давление Трампа на Зеленского

Глава МИД Украины Вадим Пристайко отрицает давление президента США Дональда Трампа во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.



Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News в Лондоне.



"Я присутствовал во время телефонного звонка, когда, как некоторые говорят, президент Трамп пытался давить на президента Зеленского. Я не почувствовал никакого давления. Да, он упоминал этот вопрос. Это был обмен позициями. И президент Трамп вспоминал Байдене, его сыне и компанию, в которой тот работал. Но президент Зеленский сказал, что мы собираемся провести полное очищение, и если что-то будет, мы проведем расследование. Но не против конкретной компании или персон, нет, мы собираемся провести полное очищение", - сказал Пристайко.



На вопрос о том, связывал ли Трамп оказание военной помощи с расследованием, Пристайко сказал: "Нет, и в стенограмме видно, что президент Трамп никогда не вспоминал приостановление помощи. Вопрос помощи вообще не поднимался в разговоре".



Министр отметил, что в конце каждого финансового года программы помощи пересматриваются, иногда бывают задержки с предоставлением средств, но вся обещанная США помощь уже в Украине.



"Мы не хотим быть втянуты во внутреннюю политику Соединенных Штатов. И нет страны, которая бы хотела быть втянута, особенно перед президентскими выборами. Наши выборы были честными, и надеюсь, что никто не рассматривает нас как страну, способную вмешиваться в другие выборы. Мы надеемся иметь поддержку обеих американских партий, демократов и республиканцев. Мы говорим обеим партиям, что ваша внутренняя борьба никак не касается Украины", - сказал он.

