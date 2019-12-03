Садовый обжаловал залог

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что подал апелляционную жалобу на меру пресечения, которую избрал ему Высший антикоррупционный суд. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.



“Мы подали апелляцию. Это решение не было сложным, потому что за все время работы мэром, я не раз убедился, что за справедливость нужно бороться. Успешный Львов всегда будет кому-то костью в горле, но нам свое делать”, — написал Садовый.



Садовый также сообщил, что сегодня получил письмо от инвестора CTP.



“Они обращаются к нам, Президенту и премьеру о защите иностранных инвестиций. Хотят сделать во Львове 3000 рабочих мест и просят, чтобы им не мешали. Вообще лучшая помощь бизнесу — не мешать”, — сообщил Садовый.



Также он заявил, что о времени и месте апелляции сообщит, как только станет известно.



Как сообщал УНН, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому в виде залога в размере 1 млн грн 56 тыс. грн.



Напомним, 27 ноября, Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для мэра Львова Андрея Садового.



Садовом инкриминируют злоупотребление властью.

