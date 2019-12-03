Школьное образование в Украине ниже среднего - исследование

Исследование качества образования PISA-2018 показало, что уровень образования украинских школьников оказался ниже среднего в сравнении с другими странами. Об этом сообщает Deutsche Welle во вторник, 3 декабря. Исследование PISA проходит под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Впервые исследование провели в 2000 году.



С тех пор участниками исследования стало много стран, которые не являются членами ОЭСР. Всего в списке 79 участников. Украина в этот раз впервые присоединилась к исследованию.



Знание тестируют раз в три года у 15-летних школьников, которые на время проведения опроса учатся минимум в седьмом классе. Оценивались читательская и математическая компетенции, а также знания в области естественных наук.



По показателю читательской компетенции - это способность понимания и интерпретации текстов, с которыми школьники будут иметь дело в повседневной жизни, - ученики украинских школ набрали в среднем 466 баллов из 1000. Такое же количество баллов получила Турция. Близко к Украине по этому показателю Израиль и Люксембург. Они набрали по 470 баллов.



Лучшие результаты у китайских школьников - 555 баллов. Однако в КНР исследования проводились не по всей стране, а только в четырех провинциях. Хуже всего ситуация в филиппинских школьников, в среднем набрали 340 баллов.



По показателю математической компетенции ученики украинских школ в среднем получили 453 балла. Турция вновь близко к Украине - 454 балла. Для стран Организации экономического сотрудничества и развития средний показатель - 489 баллов.



Лидеры - школьники четырех китайских провинций - 591 балл. На последнем месте - дети из Доминиканской Республики - 325 баллов.



В сфере естественных наук украинские школьники в среднем набрали 469 баллов. Средний показатель для стран ОЭСР - 489 баллов. Подобные результаты были получены также Беларусь - 471 балл и Турция - 468.



В лидерах снова ученики школ четырех китайских провинций с показателем в 590 баллов. Учащиеся учебных заведений в Доминиканской Республике снова самые низкие в рейтинге - в среднем получили только 336 баллов.

