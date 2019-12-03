В Киеве готовят пилотный запуск электронных ученических билетов

Пилотный запуск электронных ученических билетов для 35 тыс. учащихся общеобразовательных школ состоится в Киеве до конца 2019 года, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.



"Ученики дневной формы обучения получат ученические е-билеты, дающие право пользоваться льготным проездом в общественном транспорте Киева. Власти города обеспечат школьников е-билетами бесплатно", - говорится в сообщении.



Отмечается, что ученические проездные будут действительны весь период обучения на всех видах транспорта без ограничения количества поездок. В случае необходимости родители смогут проверять перемещения своих детей с ученическим е-билетом через мобильное приложение Kyiv Smart City, который отражает и сохраняет информацию о поездках.



"Поскольку проездной будет функцию идентификации владельца, он станет электронным ключом ученика к различным сервисам и возможностям. Школьники смогут использовать карточку для бесплатного проезда в общественном транспорте и льготного прохода в учреждения культуры. В будущем ученический е-билет будет инструментом для пользования электронным ученическим кабинетом с онлайн-дневником и задачами. Впоследствии с его помощью школьники будут получать обеды в столовых", - говорится в сообщении.



Введение ученического е-билета в столице состоится в несколько этапов. В рамках первой волны проекта более 35 тыс. школьников из десяти районов Киева начнут использовать ученический электронный билет.



В ноябре-январе пройдет сбор информации об учащихся для изготовления билетов. В "Личном кабинете киевлянина" будет создан новый раздел, куда родители школьников направлять информацию о своих детях. Эти данные получат учебные заведения для проверки и согласования. Школы будут посылать проверенную информацию коммунальному предприятию "Главный информационно - вычислительный центр", которое будет заниматься изготовлением электронных ученических билетов.



Уже в марте 2020 года в столице планируется выпустить электронные ученические билеты для 100% учеников.

