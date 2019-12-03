"Вегетарианское" молоко оказалось вреднее коровьего - исследование

"Вегетарианское" молоко может быть гораздо более вредным, чем обычное коровье, пишет Daily Telegraph со ссылкой на работу британской общественной организации Action on Sugar, которая исследует воздействие сахара на организм человека.



Эксперты изучили количество сахара в популярных горячих напитках в британских кофейнях. Оказалось, что кофейные напитки с вегетарианским видом молока, например, овсяным и рисово-кокосовым, содержали гораздо больше сахара, чем напитки, в которые добавляли обычное коровье молоко.



В некоторых напитках на основе овсяного молока эксперты нашли эквивалент 23 чайных ложек сахара. Такой напиток равнозначен съеденным четырем шоколадным кексам или выпитым трем банкам колы.



Другие популярные напитки на вегетарианском молоке также оказались гораздо слаще, чем те же, но на обычном обезжиренном молоке.



"Часто информацию об энергетической ценности напитков очень трудно найти, в основном она доступна только на веб-сайтах", - рассказала глава Action on Sugar Кэтрин Дженнер.



Она добавила, что люди пьют переслащенные напитки из-за незнания, из-за того, на них нет специальной маркировки, а также потому, что в последнее время распространено мнение о якобы пользе альтернативного молока.

