Ломаченко и Усик вошли в топ-10 лучших боксеров мира - Forbes

Ведущие украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко попали в список лучших боксеров мира по версии авторитетного журнала Forbes, передает УНН со ссылкой “Worldboxingnews.net”.



В Forbes признали американского супертяж Деонтея Уайлдера (42-0-1, 40 КО) лучшим боксером мира независимо от весовой категории.



Наш Василий Ломаченко занял третью строчку после Теренса Кроуфорда. Александру Усику было отдано шестая позиция.



Отметим, что компания Уайлдеру и двум украинцам в топ-10 составляют: Наоя Иноуэ, Сауль Альварес, Хуан Франсиско Эстрада, Эррол Спенс, Геннадий Головкин и Мэнни Пакьяо.

